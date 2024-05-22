В Рязанской области два человека заразились клещевым боррелиозом

Всего в 2024 году клещи покусали 332 человек, в том числе 113 детей.

В Рязанской области два человека заразились клещевым боррелиозом. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока».

Всего в 2024 году клещи покусали 332 человек, в том числе 113 детей, зарегистрировано два случая клещевого боррелиоза.

«У нас достаточно часто встречается боррелиоза, анаплазмоз — это те основные возбудители инфекционных заболеваний, которые наиболее часто встречаются на территории Рязанской области», — сказала главный врач «Консультативно-диагностического центра» Юлия Настевич.

В сюжете напомнили, что инкубационный период с момента укуса длится от трех до 45 дней. Человек может долгое время не чувствовать признаков недомогания. Уточняется, что все зависит от иммунитета и наличия хронических заболеваний.

Рязанцам рекомендовали во время прогулок на природе осматривать тело и одежду каждые 15 минут. Если заметили клеща, то нужно сразу обращаться к специалистам.

После извлечения животное необходимо отнести в лабораторию, где выяснят, было ли оно переносчиком вируса.

Напомним, в 2023 году 106 жителей Рязанской области заразились клещевым боррелиозом.