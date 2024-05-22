В рязанской квартире волонтеры нашли труп мужчины
Инцидент произошел во вторник, 21 мая.
В рязанской квартире волонтеры МСО
Инцидент произошел во вторник, 21 мая.
Волонтерам поступила заявка об обеспечении доступа в жилое помещение. Предположительно, в квартире был мужчина, долгое время не выходивший на связь. Спасатели решили проникнуть в помещение через окно. Там волонтеры увидели мужчину без признаков жизни.
«Для дальнейший действий спасатели обеспечили доступ правоохранительным органам и бригаде скорой медицинской через входную дверь», — написали в публикации.