В Рязани задержали похитителя двух велосипедов

Ранее в полицию обратился 36-летний житель дома на улице Введенской. Он рассказал, что из подъезда пропали два велосипеда, принадлежащие его семье.

В Рязани задержали похитителя двух велосипедов. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился 36-летний житель дома на улице Введенской. Он рассказал, что из подъезда пропали два велосипеда, принадлежащие его семье.

Во время работы на месте происшествия и на прилегающей территории оперативники нашли очевидцев, которые обратили внимание на незнакомого мужчину, который перекатывал сразу два велосипеда. Получив описание его внешности, полицейские нашли и задержали его. Злоумышленником оказался 30-летний рязанец, ранее судимый за грабеж и кражу. Он признался в содеянном.

Выяснилось, что мужчина проник в подъезд и увидел два закрепленных противоугонными тросиками велосипеда. С помощью приготовленного инструмента он перекусил тросики, похитил транспортные средства, а после продал их.

Возбуждено уголовное дело.