В Рязани предложили сделать ежегодный единый день Дня города

Инициативу высказала начальник управления культуры мэрии Рязани Надежда Майорова.

В среду, 22 мая, на комитете по соцвопросам начальник управления культуры мэрии Рязани Надежда Майорова предложила сделать ежегодный единый день Дня города.

Чиновница озвучила, что проводить День города целесообразно ежегодно в последнюю пятницу августа.

Окончательное решение депутаты примут на заседании Рязанской гордумы.

Также стало известно, когда пройдет день города в Рязани в 2024 году. Уточняется, что он состоится 30 августа. Окончательное решение будет принято на заседании гордумы.