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В Рязани полицейские задержали «работников» наркомагазина
Инцидент произошел на Касимовском шоссе.

В Кальном полицейские задержали двоих распространителей «синтетики». Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел на Касимовском шоссе.

Патрульные обратили внимание на двух молодых мужчин. Они при виде полицейских занервничали и попытались скрыться. После непродолжительного преследования их задержали на улице Боголюбова. 34-летний и 20-летний рязанцы признались, что у них при себе есть наркотики.

К детальному разбирательству подключились сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД и ОМВД России по Советскому району Рязани. У старшего из рязанцев изъяли сверток с так называемой «солью».

Оперативники узнали, что задержанные недавно устроились в нелегальный интернет-магазин, одни занимались организацией закладок в Рязани и области. Во время поисковых мероприятий на улице Загородной вскрыли тайник с оптовой партией синтетических наркотиков двух видов, которые они планировали распространить. На улице Голеничнской полицейские нашли две закладки.

Общая масса изъятых наркотиков — производного N-метилэфедрона и эфедрона, составила 89 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают сообщников фигурантов и каналы поступления наркотиков в регион.