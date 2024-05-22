В Рязани осудили двоих мужчин, которые до смерти забили знакомого
Суд назначил им наказание на срок 13 и 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В Рязани осудили двоих мужчин, которые до смерти забили знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что местные жители встретили приятеля на улице, на почве личных неприязненных отношений избили его и скрылись.
От полученных травм потерпевший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
Суд назначил им наказание на срок 13 и 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.