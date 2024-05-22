В Рязани остановили пьяного водителя скутера

Инцидент произошел на улице Бирюзова.

В Рязани остановили пьяного водителя скутера. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел на улице Бирюзова.

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на скутер, которым управлял 52-летний мужчина. Транспорт остановили. «При общении с водителем полицейские обнаружили, что у водителя имеются характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: устойчивый запах алкоголя изо рта. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался», — указано в публикации.

На водителя составили административный протокол.