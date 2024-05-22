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В Рязани объявлен сбор средств на операцию шестилетней девочке
Хирургическое вмешательство назначено на 5 июня.

В Рязани объявлен сбор средств на операцию шестилетней девочке. Об этом в редакцию РЗН. Инфо написала ее мама.

Маленькая Алена Кутякина с трудом ходит самостоятельно и сильно устает. Без хирургического вмешательства может начаться деформация суставов и ребенок пересядет в инвалидную коляску. В России подобные манипуляции не проводят и предлагают ломать кости девочки, со слов мамы.

«На 19 мая собрано 1 295 552. Это почти половина», — написала женщина.

Операция назначена на 5 июня 2024 года. Деньги необходимы до этого времени. Реквизиты карт для переводов:

  • Сбербанк 5336 6+7 (902) 812-42-349
  • ТИНЬКОФФ 5536 9138 4928 6071
  • АЛЬФА БАНК 2202 1529 3753 7655
  • Через СБП по номеру телефона +7 (930) 788-25-99

Получатель — Екатерина Сергеевна К.