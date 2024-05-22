В России усилят ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступления

Виновному будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

В России усилят ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступления. Об этом сообщили на сайте Государственной Думы. Депутаты приняли во втором и третьем чтениях соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ.

Согласно документу, вводится уголовная ответственность за вовлечение детей в совершение нескольких — трех и более — преступлений небольшой или средней тяжести. Виновному будет грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас наказание грозит за вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.