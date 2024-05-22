В Краснокаменске участник СВО угрожал женщине ножом и угнал ее машину

В Краснокаменске участник СВО угрожал женщине ножом и угнал ее машину. Об этом в среду, 22 мая, сообщил Telegram-канал « Осторожно, новости ».

В 2020 году Евгений Каргин был осужден за убийство водителя такси. Из колонии 22-летний мужчина ушел на СВО, где получил ранение и вскоре вернулся в родной город.

В состоянии алкогольного опьянения он отправился в гости к знакомому и взял с собой кухонный нож. Как он объяснил в суде — «в целях самообороны». По дороге Евгений увидел, как во дворе припарковалась женщина на Toyota Corolla. Злоумышленник догнал её в подъезде и отнял ключи от машины, угрожая ножом.

Мужчину задержали. Суд признал смягчающим обстоятельством нахождение на иждивении Каргина беременной девушки, а также участие в СВО. Он получил 6 лет колонии строгого режима.