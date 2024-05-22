В Госдуме предложили ввести штраф за выгул опасных пород собак без намордников

По данным депутатов, за 2022 год зафиксировано более 42 тысяч нападений на человека.

В Госдуме предложили ввести штраф за выгул опасных пород собак без намордников и поводков. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на законопроект.

По данным депутатов, за 2022 год зафиксировано более 42 тысяч нападений на человека.

Отмечается, что сейчас запрет на выгул потенциально опасных питомцев не введен на федеральном уровне. Он действует только в отдельных регионах.

Предлагается ввести штраф от одной до трех тысяч рублей.