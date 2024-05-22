В двух селах Рязанской области временно прекратят подачу газа

Причина — проведение АО «Газпром газораспределение Рязанская область» ремонтных работ на ГРП в Рыбновском районе и газопроводе в Сасовском районе.

В двух селах Рязанской области временно прекратят подачу газа. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Подачу газа временно прекратят в селе Вакино Рыбновского района и селе Нижнее Мальцево Сасовского района. Ограничения будут действовать с 8:00 28 мая до 16:00 31 мая.

Причина — проведение АО «Газпром газораспределение Рязанская область» ремонтных работ на ГРП в Рыбновском районе и газопроводе в Сасовском районе. Уточняется, что они проходят в рамках подготовки к отопительному сезону.