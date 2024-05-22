В Белгородской области мужчина погиб из-за атаки ВСУ

В Белгородской области после сбития нескольких воздушных целей в Борисовском районе погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Воздушные цели сбили в районе села Беленькое.

«К большому горю, один мирный житель погиб — у мужчины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — написал губернатор.

По его словам, еще один человек пострадал — у него закрытая черепно-мозговая травма и множественные ссадины. Его доставили в больницу, врачи оценивают состояние как среднетяжелое.

После отражения в селе Беленькое воздушной атаки со стороны ВСУ повреждения также получили частные дома, автомобили и линия электропередачи, уточнил губернатор.