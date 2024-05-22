В Башкирии двухлетняя девочка умерла после нападения собаки

В Башкирии двухлетняя девочка умерла после нападения дворовой собаки. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Девочке было два года десять месяцев. Во дворе дома она подошла к собаке на привязи. В итоге животное напало на ребенка. Мать прибежала, услышав крики, и отогнала собаку.

«С полученными телесными повреждениями ребенок был доставлен в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, скончался», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).