Стало известно, сколько рязанцев заключили контракт с Минобороны с начала года

По сравнению с данными прошлого года заметен серьезный рост.

Стало известно, сколько рязанцев заключили контракт с Минобороны с начала года. Об этом пишут «Новости Рязанской области» со ссылкой на начальника областного пункта отбора Дмитрия Зайцева.

По его данным, более 1500 кандидатов приняты на военную службу. По сравнению с данными прошлого года заметен серьезный рост.

Отмечается, что для заключения контракта можно обратиться в военкомат или областной пункт отбора в Рязани на Каширина, 1.

Также можно оставить заявку на Госуслугах.