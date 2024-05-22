РЖД создаст лист ожидания и сервис для быстрой покупки билетов

Отмечается, что лист ожидания — это реальная возможность встать в очередь.

РЖД создаст лист ожидания и сервис для быстрой покупки билетов. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на замначальника департамента информатизации Юрия Данилова.

Отмечается, что лист ожидания — это реальная возможность встать в очередь.

Когда пассажиры возвратят билет или перевозчик добавит дополнительные вагоны, то у пассажира появляется заблаговременно возможность сделать покупку.