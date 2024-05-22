Рязанская полиция ищет свидетелей двух аварий. Информация появилась на сайте регионального УМВД.
Первое ДТП произошло 19 октября 2023 года, примерно в 8:00, в Рязани около дома № 22 по Касимовскому шоссе. По предварительной информации, 42-летний житель Подмосковья на автобусе «ПАЗ Вектор» допустил падение 60-летнего рязанца.
В результате пассажир обратился за медпомощью.
Второе случилось 9 апреля 2024 года, примерно в 5:30, в Шиловском районе, на 275 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, столкнулся «КамАЗ», которым управлял 71-летний житель Саратовской области, и Mazda. В результате погибли 39-летний водитель легковушки и шесть его пассажиров.
Очевидцев ДТП и тех, кто располагает о них информацией, просят обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону