Рязанец напал на соседа около дома

Жители вызывали полицию, но они не знают реакцию правоохранителей.

Рязанец напал на соседа около дома 2б на улице Щорса. Инцидент произошел в районе 22:40 в воскресенье, 19 мая.

Как рассказали очевидцы, 38-летний Руслан повел себя неадекватно и накинулся на улице на своего 18-летнего соседа.

Уличные камеры запечатлели, как мужчина сначала задает невнятные вопросы юноше, потом переходит на мат и бьет по ногам. Дальше около стоянки машин завязывается потасовка.

Жители дома вызывали полицию, но они не знают реакцию правоохранителей.