Рязанцы заметили скопление патрульных машин на площади Ленина

Очевидцы также сообщили, что полиция перекрыла полосы движения по направлению из центра.

Рязанцы заметили скопление патрульных машин на площади Ленина. Об этом в среду, 22 мая, сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Рязани» ВКонтакте.

«Сегодня какой-то рейд на площади Ленина?», — написали пользователи.

Также читатель РЗН. Инфо сообщил редакции, что полиция перекрыла полосы движения на Первомайском проспекте по направлению из центра.

Официальной информации об ограничении не поступало.