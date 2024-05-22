Рязанцы рассказали о двух девочках, выводивших людей из горевшего дома

Возгорание произошло во вторник, 21 мая, в доме № 54 по улице Новоселов.

Рязанцы рассказали о двух девочках, выводивших людей из горевшего дома. Публикация появилась в Telegram-канале RZN_Life.

Возгорание произошло во вторник, 21 мая, в доме № 54 по улице Новоселов.

«Две отважные девочки, побежали и начали стучать в квартиры, выводя людей из перезадымленного дома до приезда пожарных. Очень хочу, чтобы рязанцы видели этих отважных девочек, что жертвовали собой, ходя по угарному газу», — отметили в публикации.