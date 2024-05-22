Рязанцам рассказали о новом жилом комплексе «Окская стрелка»

Для Рязани это уникальное предложение. Квартиры с видом на Оку и потолками высотой до 4,8 метров располагаются на восьмом этаже в первом и втором домах жилого комплекса. В них всегда будет много воздуха и света.

Можно ничем не перегружать жилое пространство. Но при желании в квартире с высокими потолками отлично разместится антресольный этаж.

Там можно организовать спальное место, рабочий кабинет, дополнительную зону отдыха или гардеробную. Некоторые семьи «поднимают под потолок» детскую спальню или игровую комнату.

Обустройство антресольного этажа потребует отдельного проекта и профессионального исполнения. И то, и другое покупателям готова предложить компания-застройщик «Зеленый сад».

Количество видовых квартир с антресольным этажом ограничено.