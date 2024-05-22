Рязанца обвинили в убийстве родственницы в 2020 году

Отмечается, что в мае в полицию поступила информация об исчезновении в 2020 году жительницы Пронска.

Рязанца обвинили в убийстве родственницы в 2020 году. Ою этом сообщает пресс-служба регионального следкома. Отмечается, что в мае 2024 года в полицию поступила информация об исчезновении в 2020-м жительницы Пронска.

По данным следствия, в январе 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес супруге своего брата несколько ударов ножом в область шеи.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Мужчина закопал тело, где впоследствии стал складировать бытовые отходы.

Отмечается, что родственники обвиняемого знали о совершенном преступлении, но не обращались в полицию, опасаясь мести мужчины.

Тело женщины изъяли и направили на судебно-медицинскую экспертизу.