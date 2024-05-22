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Рязанца арестовали на сутки за тонировку
Мужчина дважды нарушил требование к светопропускной способности передних стекол автомобиля.

Рязанца арестовали на сутки за тонировку. Об этом в среду, 22 мая, сообщил Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

41-летний местный житель был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем «Лада Гранта», светопропускание передних стекол которого не соответствовало установленным требованиям. Инспектор ГИБДД выдал водителю требование о прекращении противоправных действий.

Позже выяснилось, что мужчина не избавился от тонировки. Его снова остановили на улице Кольцова в Рязани. В отношении нарушителя возбудили административное дело по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ. Водителю «Лада Гранта» назначили наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки.

Отмечается, что проверочные мероприятия продолжаются.