Рязанца арестовали на сутки за тонировку

Мужчина дважды нарушил требование к светопропускной способности передних стекол автомобиля.

Рязанца арестовали на сутки за тонировку. Об этом в среду, 22 мая, сообщил Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

41-летний местный житель был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем «Лада Гранта», светопропускание передних стекол которого не соответствовало установленным требованиям. Инспектор ГИБДД выдал водителю требование о прекращении противоправных действий.

Позже выяснилось, что мужчина не избавился от тонировки. Его снова остановили на улице Кольцова в Рязани. В отношении нарушителя возбудили административное дело по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ. Водителю «Лада Гранта» назначили наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки.

Отмечается, что проверочные мероприятия продолжаются.