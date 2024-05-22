Россиянам рассказали о возможности поменять паспорт из-за ожогов или травм лица

Существенные изменения внешности являются достаточным основанием для подачи документов.

Россиянам рассказали о возможности поменять паспорт из-за ожогов или травм лица. Об этом в среду, 22 мая, написал Life.ru со ссылкой на адвоката Виталия Ульяненко.

По его словам, граждане могут заменить паспорт и другие документы в случае кардинального изменения внешности. Это касается не только последствий пластической хирургии, но и травм или ожогов лица, из-за которых изменилось сходство с фотографиями.

Для этого нужно обратиться в УМВД региона и написать заявление.

«Согласно действующему законодательству, паспорт гражданина может быть заменен, если произошли существенные изменения его внешности, а срок замены паспорта по возрасту ещё не наступил или же заявитель достиг того возраста, за которым паспорт действует бессрочно», — пояснил адвокат.