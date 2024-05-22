Путин назвал Рязанскую область регионом-лидером по динамике роста качества жизни

Президент России Владимир Путин назвал Рязанскую область регионом-лидером по динамике роста качества жизни. Об этом пишет «Российская газета».

Он отметил, что рейтинг АСИ затрагивает все ключевые направления: поддержку семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие, формирование среды для жизни в регионах.

«Вот у нас традиционно лидерами рейтинга являются Москва, Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, а динамику роста показали Кемеровская область, Волгоградская область, Северная Осетия — Алания, Приморский край, Рязанская область», — сказал глава государства.