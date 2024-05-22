После гибели ребенка при пожаре в Рязани возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка при пожаре в Рязани. Об этом сообщило региональное СУ СК России.
Пожар произошел во вторник, 21 мая, днем в доме на улице Чернышевского.
По данным следствия, четверо малолетних детей остались без присмотра после того, как их пьяные родители легли спать. Мальчик баловался со спичками, из-за чего в квартире случился пожар.
«Разбуженные ребенком родители не смогли реально оценить обстановку возгорания квартиры и принять меры для спасения всех своих детей, в результате чего девочка 2019 года рождения погибла», — указано в публикации.
Дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначены необходимые экспертизы, проводятся процессуальные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Следствие проверит условия жизни и воспитания детей, а также даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.