После гибели ребенка при пожаре в Рязани возбуждено уголовное дело

Возгорание произошло на улице Чернышевского во вторник, 21 мая.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка при пожаре в Рязани. Об этом сообщило региональное СУ СК России.

Пожар произошел во вторник, 21 мая, днем в доме на улице Чернышевского.

По данным следствия, четверо малолетних детей остались без присмотра после того, как их пьяные родители легли спать. Мальчик баловался со спичками, из-за чего в квартире случился пожар.

«Разбуженные ребенком родители не смогли реально оценить обстановку возгорания квартиры и принять меры для спасения всех своих детей, в результате чего девочка 2019 года рождения погибла», — указано в публикации.

Дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначены необходимые экспертизы, проводятся процессуальные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Следствие проверит условия жизни и воспитания детей, а также даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.