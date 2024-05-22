Московский суд отменил приговор рязанскому бизнесмену Станиславу Подолю

Отмечается, что дело направлено на новое рассмотрение.

Московский городской суд отменил приговор рязанскому бизнесмену Станиславу Подолю. Об этом сообщает «Vidsboku» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Отмечается, что дело направлено на новое рассмотрение.

Напомним, дело Подоля в Мосгорсуде рассматривалось заново по решению кассационного суда. Он стал фигурантом уголовного дела после того, как воспитанники детских садов в Москве заразились кишечной инфекцией. Следствие установило, что пострадавшие отравились сливочным маслом производства «АМК Рязанский» — комбината, принадлежащего Подолю.

Видео пресс-службы Мосгорсуда