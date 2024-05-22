Московский суд изменил приговор чучковцу за убийство таксиста

69-летнего односельчанина погибшего пенсионера обвиняли по пяти статьям УК РФ.

Московский первый апелляционный суд общей юрисдикции изменил приговор чучковцу Александру Сафонкину за убийство 62-летнего таксиста. Об этом редакции РЗН. инфо сообщила дочь убитого.

69-летнего односельчанина погибшего пенсионера обвиняли по пяти статьям УК РФ — части 1 статьи 166 («Угон»), части 1 статьи 158 («Кража»), части 1 статьи 139 («Незаконное проникновение в жилище»), части 2 статьи 325 («Похищение паспорта гражданина») и части 1 статьи 105 («Убийство»). Рязанский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязал выплатить по одному миллиону рублей сыну, дочери и жене убитого.

Прокуратура Рязанской области обжаловала приговор и просила увеличить наказание до 17 лет и выплату морального ущерба до двух миллионов. Первый апелляционный суд общей юрисдикции приговорил Сафонкина к 13,5 годам лишения свободы. В остальном приговор остался без изменения.

Напомним, что в декабре 2021 года в Чучковском районе убили пожилого мужчину, который подрабатывал таксистом. Тело мужчины нашли в 800 метрах от въезда в Чучково со стороны села Остро-Пластиково на территории несанкционированной свалки. В убийстве обвинили соседа потерпевшего. Позже дочь убитого заявляла о затягивании дела отца.