Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
21°
Чтв, 23
16°
Птн, 24
16°
ЦБ USD 90.19 -0.22 23/05
ЦБ EUR 97.9 -0.4 23/05
Нал. USD 86.10 / 99.00 22/05 18:26
Нал. EUR 93.90 / 115.00 22/05 18:26
Новости
Итоги года New
Публикации
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
Вчера 11:59
1 669
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
2 002
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
12 393
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
16 208
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Московский суд изменил приговор чучковцу за убийство таксиста
69-летнего односельчанина погибшего пенсионера обвиняли по пяти статьям УК РФ.

Московский первый апелляционный суд общей юрисдикции изменил приговор чучковцу Александру Сафонкину за убийство 62-летнего таксиста. Об этом редакции РЗН. инфо сообщила дочь убитого.

69-летнего односельчанина погибшего пенсионера обвиняли по пяти статьям УК РФ — части 1 статьи 166 («Угон»), части 1 статьи 158 («Кража»), части 1 статьи 139 («Незаконное проникновение в жилище»), части 2 статьи 325 («Похищение паспорта гражданина») и части 1 статьи 105 («Убийство»). Рязанский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязал выплатить по одному миллиону рублей сыну, дочери и жене убитого.

Прокуратура Рязанской области обжаловала приговор и просила увеличить наказание до 17 лет и выплату морального ущерба до двух миллионов. Первый апелляционный суд общей юрисдикции приговорил Сафонкина к 13,5 годам лишения свободы. В остальном приговор остался без изменения.

Напомним, что в декабре 2021 года в Чучковском районе убили пожилого мужчину, который подрабатывал таксистом. Тело мужчины нашли в 800 метрах от въезда в Чучково со стороны села Остро-Пластиково на территории несанкционированной свалки. В убийстве обвинили соседа потерпевшего. Позже дочь убитого заявляла о затягивании дела отца.