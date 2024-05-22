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Мошенники похитили у рязанца более 190 тысяч рублей после видеозвонка
Аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и представителями банка.

Мошенники похитили у рязанца более 190 тысяч рублей после видеозвонка. Об этом в среду, 22 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 33-летний житель Рязанского района и рассказал, что ему позвонили по видео с неизвестного номера. Мужчина в форменной одежде назвал якобы свою должность и заявил, что персональные данные потерпевшего попали в руки аферистов, которые могут попытаться завладеть его денежными средствами, хранящимися на банковском счете. Лжесотрудник предупредил о звонке от представителя банка и посоветовал следовать инструкциям для сохранения сбережений. Заявителю поступил такой вызов. Звонивший рекомендовал незамедлительно перевести деньги на «безопасный счет», который якобы уже открыт на его имя.

Мужчина под диктовку мошенника через мобильное приложение отправил 191 000 рублей. После этого аферисты перестали выходить на связь.

По данному факту в отделе МВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».