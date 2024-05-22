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Мизулина предложила законодательно закрепить продажу товаров на маркетплейсах
Речь идет об объявлениях категории «18+" и реализации наркотиков через онлайн-магазины.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила законодательно закрепить продажу товаров на маркетплейсах. Об этом она заявила в ходе выступления на площадке Союза электронной торговли в Общественной палате России. Ее слова приводит ТАСС.

«Пора заниматься госрегулированием марктеплейсов, это крупные общедоступные интернет-ресурсы. Их видят взрослые и дети. Ключевой момент — модерация объявлений и товаров, которые продаются на этих площадках. Иногда там могут продавать все что угодно, вплоть до наркотических препаратов под видом других товаров. Мы сталкивались с продажей такого препарата под видом чая», — сказала она, отметив, что эта проблема должна быть учтена при рассмотрении закона о регулировании маркетплейсов.

По мнению общественного деятеля, законодатели при рассмотрении этого документа должны учесть и проблемы контроля за маркировками товаров «18+", чтобы исключить возможность просмотра таких объявлений несовершеннолетними.