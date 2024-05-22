Экс-помощнику прокурора Рыбновского района отказали в смягчении наказания

Александр Галкин попытался заменить остаток заключения на принудительные работы.

Экс-помощнику прокурора Рыбновского района отказали в смягчении наказания. Об этом в среду, 22 мая, сообщило издание КП-Рязань.

Александр Галкин, отбывающий наказание в колонии строгого режима, пытался облегчить свою участь. Осужденный ходатайствовал о замене остатка заключения принудительными работами. Скопинский райсуд отказалмужчине и тот пожаловался в Рязанский областной суд, но там оставили решение без изменения.

Напомним, в апреле 2018 года бывший помощник прокурора Рыбновского района Александр Галкин на охоте до смерти избил 59-летнего мужчину.