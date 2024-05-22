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ЦБ попросил российские банки отменить суточный лимит переводов самому себе
Отмечается, что россияне имеют право перевести любую сумму между своими счетами.

ЦБ попросил российские банки отменить суточный лимит переводов самому себе. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что россияне имеют право перевести любую сумму между своими счетами.

По данным Банка России, это можно сделать как по реквизитам, так и через Систему быстрых платежей (СБП), и никаких ограничений здесь быть не должно.