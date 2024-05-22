Бастрыкину сообщат о проверке из-за обмана участника СВО в Рязанской области

Ранее сообщалось, что участник спецоперации обратился в фирму для помощи в получении выплат. Однако ему не оказали услуг, но потребовали денег за них.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке из-за мошенничества в адрес участника СВО в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Ранее появилась информация, что участник спецоперации обратился для помощи в получении выплат в рязанскую юридическую фирму. Его ввели в заблуждение и, фактически не оказав услуги, потребовали деньги за них. Мужчина попытался расторгнуть договор и вернуть деньги, но юристы отказались.

«В следственном управлении СК России по Рязанской области проводится проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Рязанской области Никешкину В.А. доложить об установленных в ходе проверки обстоятельствах», — указано в публикации.