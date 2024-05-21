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Жительница Михайлова незаконно получала социальные выплаты
Возбуждено уголовное дело.

Жительница Михайлова незаконно получала социальные выплаты. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на региональное УМВД.

Установлено, что 36-летняя женщина прописалась с дочерью в районе, который входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, но фактически проживала в другом месте.

За более чем год рязанка неправомерно получила из Пенсионного фонда России 27 282 рубля выплат.

В отношении жительницы района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Ей грозит штраф до 120 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.