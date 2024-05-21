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Задержан экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов
Уточняется, что его подозревают в мошенничестве.

Задержан экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов. Об этом сообщило ТАСС.

«Экс-командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией Попов Иван Иванович арестован по подозрению в мошенничестве», — уточнил собеседник агентства. По его словам, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде. Других подробностей в правоохранительных органах не приводится.