Юмор FM запустил фотоконкурс «Самый смешной кот Рязани»

Фотографии принимаются до 26 мая.

Юмор FM запустил фотоконкурс «Самый смешной кот Рязани». Он проходит в группе радиостанции «ВКонтакте».

"Если ваш питомец — настоящая фотомодель мира кошачьих, и способен своим забавным видом вызвать приступ хохота, поторопитесь принять участие! Итоги КОТОмая подведут в последний день месяца, а победители получат сертификат на ветеринарные услуги и большую корзину корма", — отмечают организаторы.

Галерею самых юморительных котов разместят в газете «Панорама города».

Фотографии принимаются до 26 мая.