Юмор FM запустил фотоконкурс «Самый смешной кот Рязани»
Фотографии принимаются до 26 мая.
Юмор FM запустил фотоконкурс «Самый смешной кот Рязани». Он проходит в группе
"Если ваш питомец — настоящая фотомодель мира кошачьих, и способен своим забавным видом вызвать приступ хохота, поторопитесь принять участие! Итоги КОТОмая подведут в последний день месяца, а победители получат сертификат на ветеринарные услуги и большую корзину корма", — отмечают организаторы.
Галерею самых юморительных котов разместят в газете «Панорама города».
Фотографии принимаются до 26 мая.