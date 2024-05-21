В Югре подросток выстрелил в 10-летнего ребенка

В Югре подросток выстрелил в 10-летнего ребенка. Об этом сообщает Следственный комитет России по ХМАО.

По версии следствия, 16-летний подросток направил пистолет в сторону двух детей, которые ехали мимо на велосипеде. Когда один из них сделал подростку замечание, обвиняемый выстрелил в мальчика и попал ему в бедро. синяк.

Полицейские задержали стрелявшего. Предположительно, подозреваемый — иностранец, который приехал в Россию из одной из республик Закавказья.

В отношении него возбудили уголовное дело за «хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия». По предварительным данным, пневматический пистолет он взял у несовершеннолетнего приятеля.