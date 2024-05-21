В Скопинском районе задержали рязанца с наркотиком

Возбуждено уголовное дело.

В Скопинском районе полицейские задержали рязанца, причастного к сбыту наркотиков. Об этом сообщило региональное УМВД.

Правоохранители выяснили, что в районе действует представитель нелегального интернет-магазина. Они подготовили специальную операцию. В ходе нее в селе Успенское полицейские остановили машину с подозреваемым за рулем. При досмотре рязанца и обследовании машины изъяты несколько свертков с кристаллическим веществом.

Задержанный признался, что в тот же день посетил Скопин, где делал закладки. На улице райцентра полицейские нашли два схожих свертка.

«По результатам экспертизы, проведенной специалистами ЭКЦ УМВД, в изъятых свертках содержится производное N-метилэфедрона общей массой 49 граммов», — указано в публикации.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.