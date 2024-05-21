В Сараевском районе вертолет санавиации доставил тяжелого пациента в больницу

Мужчине потребовалось срочное вмешательство узких специалистов.

В Сараевском районе вертолет санавиации доставил тяжелого пациента в больницу. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил ИД «Пресса».

36-летнего мужчину забрали из межрайонной больницы, чтобы срочно доставить в областную клинику.

Как рассказали в медучреждении, пациент находился на лечении в терапевтическом отделении. У него выявили сопутствующие серьезные заболевания, требующие незамедлительного вмешательства узких специалистов.