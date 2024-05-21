В Рязанской области осудили москвича, который устроил ДТП с пострадавшим

Суд назначил ему наказание в виде трех лет и двух месяцев принудительных работ с отбыванием в исправительном центре.

В Рязанской области осудили москвича, который устроил ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле «MITSUBISHI LANCER» со скоростью 200 км/ч.

Он выехал полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП пассажир легковушки серьезно пострадал.

Суд назначил москвичу наказание в виде трех лет и двух месяцев принудительных работ с отбыванием в исправительном центре, с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.

Кроме того, мужчина должен выплатить компенсацию морального вреда потерпевшему.