В Рязанской области 22 мая ожидается дождь и до +25 градусов
Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в среду, 22 мая, ожидается дождь и до +25 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В области ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Днем в отдельных районах гроза.
Ветер северо-восточный, ночью 3-8 м/c, днем 5-10 м/c. Местами возможны порывы до 15 м/c.
Температура воздуха по области: ночью +7, +12 градусов, днем +20, +25 градусов.