В Рязани у жителей дома появились крысы и вонь из-за мусора в соседней квартире

По словам женщины, в туалете ее квартиры кот поймал маленькую крысу. Она предположила, что грызун появился из-за заваленной мусором квартиры.

В Рязани у жителей дома № 67 на улице Урицкого появились крысы из-за мусора в соседней квартире. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщила одна из собственниц.

По словам женщины, в туалете ее квартиры кот поймал маленькую крысу. Она предположила, что грызун появился из-за заваленной мусором квартиры.

Собственница жилья должна была убрать квартиру до 1 апреля, однако она не сделала этого. В подъезде и возле дома чувствуется вонь. Кроме того, как сказала женщина, на фасаде дома появились пятна и плесень.

Обратившаяся в редакцию РЗН. инфо женщина утверждает, что в понедельник, 20 мая, ходила в администрацию, чтобы решить проблему. Ей сказали, что на данный момент разыскивают собственницу квартиры. Мусор пообещали убрать до конца 2024 года.

Напомним, 13 марта рязанка рассказала о соседской квартире, которая полностью завалена мусором. От хозяйки захламленной квартиры потребовали убрать мусор.