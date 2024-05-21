В Рязани отключили электричество на 11 улицах
Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов с момента отключения.
В Рязани отключили электричество на 11 улицах. Об этом 21 мая сообщили в городских электросетях.
Без света остались улицы:
- Ленина;
- Право-Лыбедская;
- Некрасова;
- Петрова;
- Сенная;
- Солнечная;
- Семинарская;
- Кольцова;
- Мюнстерская;
- площадь Соборная;
- Почтовая.
Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов с момента отключения.
Напомним, ранее рязанцы сообщили о неработающих светофорах в центре города.