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В Рязани осудят женщину — курьера телефонных мошенников
Рязанка забрала у 10 пенсионеров почти три с половиной миллиона рублей.

В Рязани осудят женщину — курьера телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в январе 2024 года жительнице Михайлова предложили работу курьера с обязанностью забирать у граждан деньги и перечислять их на указанные банковские счета.

Злоумышленница посетила 10 адресов пенсионеров. Потерпевшие передавали ей различные суммы денег — от 100 до 950 тысяч рублей. Совокупный ущерб составил три млн 440 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.