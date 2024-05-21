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В Рязани на участке Южной окружной будут закрывать движение транспорта по ночам
Это связано с проведением дорожных работ.

В Рязани на участке Южной окружной будут закрывать движение транспорта по ночам. Об этом во вторник, 21 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ограничения связаны с проведением дорожно-строительных работ. Они пройдут на отрезке от пересечения улицы Рязанской и М-5 до РНПК. Дорога будет закрыта для транспорта с 23:00 до 05:00 ежедневно в период с 21 по 24 мая.

На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.