В Рязани 26 мая перекроют движение по Окскому проезду

Кроме того, автомобилистов просят не парковать машины на Окском шоссе с 22.00 25 мая до 13.00 26 мая.

В Рязани 26 мая перекроют движение по Окскому проезду. Об этом сообщает мэрия.

Отмечается, что в связи с проведением благотворительного пробега «Спорт во благо», 26 мая с 10.30 до 13.00 закроют движение транспорта по маршруту: МАУК «Лесопарк» — Окское шоссе — озеро Ореховое — Окское шоссе — МАУК «Лесопарк».

Кроме того, автомобилистов просят не парковать машины на Окском шоссе с 22.00 25 мая до 13.00 26 мая.