В России машинистка впервые отправилась в самостоятельный рейс на «Ласточке»

Поезд курсирует по маршруту Адлер-Роза Хутор.

Первая в России женщина-машинист скоростного поезда «Ласточка» отправилась в самостоятельный рейс, сообщили РЖД.

В России машинистка впервые отправилась в самостоятельный рейс на «Ласточке». Об этом во вторник, 21 мая, написали в пресс-службе РЖД.

«Впервые после Дюймовочки женщина управляет „Ласточкой“. Рузанна Коховец, первая в России женщина-машинист скоростного поезда „Ласточка“, сегодня отправилась в самостоятельный рейс», — говорится в сообщении.

Поезд курсирует по маршруту Адлер-Роза Хутор. Отмечается, что смену в кабине девушка принимала от своего супруга, который тоже работает машинистом и вернулся из рейса Сочи-Адлер.