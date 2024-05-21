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В РГАТУ завершился региональный этап конкурса «АгроНТРИ — 2024»

15-16 мая 2024 года в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева проходил очный региональный этап Всероссийского конкурса для школьников сельских поселений и малых городов «АгроНТРИ».

В этом году на участие в заочном этапе подали более 2900 заявок. Конкурсные испытания проходили по восьми номинациям — АгроРоботы, АгроМетео, АгроКосмос, АгроКоптеры, ДоброПчел, АгроВет, АгроРоверы и АгроСмарт.

По итогам конкурсных заданий на очный региональный этап отобрали около 300 школьников из Рязанской, Московской, Тамбовской, Липецкой и Тульской областей.

Приветствуя участников на торжественном открытии конкурса, ректор университета Александр Шемякин сказал: «Если говорить о сельском хозяйстве, то это ключевая отрасль страны и, естественно, ее развитие крайне важно для повышения эффективности. Уверен, сегодня в этом зале собрались настоящие таланты и будущие профессионалы аграрной отрасли. Я желаю всем вам найти что-то новое для себя, а такая возможность есть у каждого из вас. И пусть победит сильнейший!»

16 мая подвели итоги очного регионального этапа.

Победители и призеры каждой номинации будут представлять Рязанскую область в финале.