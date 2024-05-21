В Пронском районе осудили женщину за неуплату алиментов

Задолженность составила более 1,6 млн.рублей.

В Пронском районе осудили женщину за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что местную жительницу лишили родительских прав на несовершеннолетнего сына и обязали выплачивать средства на его содержание.

Рязанка этого не делала и накопила задолженность более 1,6 млн.рублей.

Суд назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.