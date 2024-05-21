В Москве поймали мужчину, который напал на женщину в лифте
В Москве поймали мужчину, который напал на женщину в лифте. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил РЕН ТВ.
Инцидент произошел в ночь на 20 мая в жилом доме на улице Маршала Василевского. Злоумышленник не менее трех раз ударил потерпевшую головой о пол, постоянно угрожая, что убьет ее.
«После этого совершил насильственные действия сексуального характера в отношении последней», — говорится в сообщении.
Сам нападавший вскоре сбежал с места преступления, а пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Вскоре злоумышленник был задержан.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.